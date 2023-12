Schmidt admite sair do Benfica: «Se eu for o problema, darei espaço para que alguém faça melhor»

Após o Benfica-Farense (1-1), Roger Schmidt admitiu, pela primeira vez, a hipótese de sair do Benfica. Numa conferência onde respondeu a apenas uma questão - a da BTV -, o treinador encarnado mostrou-se disponível para sair caso seja "um problema". Isto depois de uma partida onde foi muito contestado, nomeadamente após tirar João Neves na segunda parte.""Se sou o problema, se o Benfica precisa de um treinador que faça as substituições que os adeptos querem, não há problema, eu saio e haverá alguém que me possa substituir e talvez até seja melhor do que antes. Se eu for o problema, eu darei espaço para que alguém faça melhor do que eu. Tenho de ser um bom treinador porque este é um grande clube, se não for bom o suficiente terei sair. É algo sobre o qual vou pensar", afirmou o treinador germânico.Na mesma resposta, recorde-se, Schmidt também respondeu aos adeptos que o contestaram a ele e à equipa neste jogo : "Fiquem em casa e voltem quando formos campeões".