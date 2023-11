Schmidt antes do jogo com o Inter: «Lutar pelo prestígio do Benfica, mas também o da equipa e o meu, enquanto treinador»

Roger Schmidt parte confiante para o duelo com o Inter, depois dos triunfos com o Sporting e o Famalicão e hoje quer dar continuidade ao ciclo vitorioso, na Champions. "A equipa teve uma boa reação nos últimos dois jogos, em duas competições diferentes, hoje é uma nova competição, a Liga dos Campeões. É um jogo em casa, contra um oponente forte, mas estamos felizes por jogar de novo e queremos fazer um bom jogo", anotou o técnico, em declarações à DAZN.O técnico alemão, que mantém Tengstedt, depois do "bom jogo no sábado" contra o Famalicão, garante que a equipa vai fazer tudo para continuar nas competições europeias, também pelo prestígio pessoal."Não conseguimos continuar na Champions, mas vamos lutar pela Liga Europa, é o nosso desafio agora. Queremos fazê-lo para continuar na Europa na segunda metade da época, mas também pelo prestígio. Prestígio para o Benfica, claro, mas também para nós, enquanto equipa, para os jogadores e para mim como treinador. Queremos continuar no futebol europeu. Vamos lutar para ganhar os últimos dois jogos", apontou o técnico, antes de desvalorizar as mexidas que Inzaghi irá fazer no onze dos italianos: "Fazem algumas mudanças, mas também têm muitas opções de qualidade. É dificil jogar contra esta equipa de grande qualidade, que é muito boa defensivamente, não permite muitas oportunidades de golo, não cometem muitos erros. Temos de ser bons em tudo, acreditar em nós próprios, queremos mostrar que estamos a evoluir".