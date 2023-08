Schmidt confirma: «Neres está recuperado»

Roger Schmidt confirmou que Neres está disponível para o jogo de amanhã com o Boavista (20H45), tal como Record já avançara . "Está recuperado e treinou bem nos últimos dois dias", afirmou este domingo em conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Bessa, da 1.ª jornada da Liga Betclic.O extremo brasileiro ultrapassou assim o problema num joelho que o afastou do clássico da Supertaça. O avançado, de 26 anos, viajou com a equipa para Aveiro, treinando na véspera no palco do encontro com o FC Porto. Mas na quarta-feira o seu nome nem da ficha constou. Segundo o treinador do Benfica, Neres queixou-se de um joelho e nem sequer foi ao banco. Ainda assim, era uma mazela facilmente recuperável para o arranque do campeonato.Mesmo que nem sempre seja titular, Neres acrescenta qualidade técnica e capacidade de drible aos encarnados. Está apto para a deslocação ao Bessa, onde o Benfica venceu a temporada passada, por 3-0, com golos de Morato e João Mário (bis).