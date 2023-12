Schmidt deixa recado para 2024: «Temos de manter esta mentalidade para o próximo ano»

O Benfica despediu-se de 2023 com uma vitória () sobre o Famalicão, no duelo da 15.ª jornada da Liga Portugal Betclic, num encontro que serviu para a estreia a marcar de Arthur Cabral no campeonato, a estreia a titular de Tiago Gouveia e ainda para o jovem Gustavo Marques somar o primeiro jogo pela equipa principal dos encarnados.Em declarações no final da partida, Roger Schmidt elogiou a resposta dos jogadores, salientando as qualidades do adversário que dificultaram a tarefa das águias. "Uma vitória muito importante. Foi o jogo que esperávamos, o Famalicão é uma equipa muito boa, muito organizada, com talento no ataque. Penso que controlámos muito bem o jogo. Marcámos o 1-0 e podíamos ter fechado o jogo pouco depois, mas não conseguimos. Depois, tivemos uns 10-15 minutos difíceis, mas acho que decidimos o jogo com duas transições muito boas. Boa vitória no final, mas com muito trabalho", começou por dizer o técnico alemão das águias, ao microfone da BTV."Rafa também marcou, fez um grande jogo esta noite. Os nossos avançados fizeram no geral um bom jogo, é importante eles marcarem. Foi um bom jogo nosso hoje.""A fase é boa. Trabalhámos muito duro nas últimas semanas para mudarmos, tivemos de disputar jogos muito difíceis nas últimas semanas. É um bom sinal, tínhamos muitos jogadores em falta, mas todos tentaram e deram o seu melhor e este é o espírito da equipa. Temos de manter esta mentalidade para o próximo ano", terminou.