Schmidt: «Desde o primeiro dia que vimos que João Neves era um jogador especial»

Roger Schmidt gostou de várias coisas no jogo de ontem, a começar naturalmente pela vitória e pela atmosfera criada pelos adeptos nesta viagem a Angra do Heroísmo. "Foi um jogo especial fora de casa. Estamos contentes pela vitória, pois foi o primeiro passo nesta competição. Foi também especial porque não sabíamos o que esperar neste estádio, mas vi muitos adeptos benfiquistas, com uma ótima atmosfera e foi ótimo para nós. Agradecemos o apoio dos adeptos nos Açores", salientou o técnico alemão, o qual elogiou o Lusitânia. "Os adversários das divisões inferiores estão sempre muito motivados nestes jogos. O Lusitânia mostrou qualidade e bom futebol. Fizeram o 2-1 antes do intervalo, mas reagimos bem e com inteligência. Decidimos o jogo e estamos contentes pela vitória e por termos estado aqui."

Um dos aspetos positivos foi mesmo o golo de Arthur Cabral, um reforço que tardou a reencontrar-se com as redes. "Temos muitas opções no ataque. O Musa já mostrou que deu um grande passo em frente este ano. O Arthur chegou depois da pré-temporada e precisava de mais tempo. Teve algumas oportunidades no início, mas não conseguiu marcar. Há sempre pressão, pois todos estão à espera do primeiro golo. Ele precisava de confiança e, na minha opinião, foi muito importante para ele marcar. Fez um belo golo. Não foi fácil para ele, especialmente quando se é um jogador tão físico e num campo bastante escorregadio, mas ele tem tentado melhorar a cada dia. É uma excelente pessoa e está sempre muito motivado nos treinos. Estou convencido que vai marcar mais golos", acredita Schmidt, que olha para a Real Sociedad com confiança. "Como disse antes da fase de grupos, todos os jogos são como uma final e, especialmente quando perdes os primeiros dois, ainda fica mais difícil. Sabemos da nossa situação, jogamos em casa e queremos mudar o momento", finalizou.

Sobre João Neves, voltou a deixar vários elogios: "Desde o primeiro dia que começou a treinar com a equipa principal vimos que era um jogador especial. Muito completo, tecnicamente evoluído e inteligente, mas também fisicamente bem preparado, apesar de parecer ser um jogador pequeno. É um grande exemplo de como os jogadores das academias jovens podem evoluir"