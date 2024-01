Schmidt deu minutos aos menos utilizados (e a Marcos Leonardo) num jogo-treino que contou com jogadores da B

Roger Schmidt fez um jogo-treino para dar minutos aos jogadores menos utilizados do plantel e, para tal, chamou vários elementos da equipa B. Isto verificou-se na quinta-feira, no dia seguinte à vitória das águias sobre o Sp. Braga, por 3-2, um triunfo que garantiu a presença dos encarnados nos quartos-de-final da Taça de Portugal.Num dia em que os titulares do encontro com os arsenalistas se limitaram a fazer trabalho de recuperação, o nosso jornal sabe que vários jogadores da equipa B foram chamados por Roger Schmidt, que ainda recentemente garantiu que as portas da equipa principal estão abertas para os jovens da formação.Nesse sentido,sabe que os centrais Gustavo Marques, Bajrami e Lacroix, os laterais João Tomé e Diogo Spencer, tal como Pedro Santos tiveram oportunidade de participar no referido treino, em que o técnico alemão quis também dar competição a jogadores com pouco tempo de utilização, como é o caso do guarda-redes Samuel Soares, Tomás Araújo, Jurásek, Chiquinho, Tiago Gouveia, Gonçalo Guedes ou o próprio Marcos Leonardo, que chegou, recentemente, ao clube da Luz.O avançado brasileiro já foi convocado para o encontro da prova-rainha, mas não saiu do banco de suplentes e espera, ainda, pelo momento em que fará a estreia oficial com a camisola dos encarnados. Por enquanto, mostrou atributos ao técnico, num jogo em que o técnico alemão chamou alguns jovens para conseguir formar duas equipas.