Schmidt e a estreia de Arthur Cabral: «Poderá ser muito útil»

Arthur Cabral estreou-se este sábado com a camisola do Benfica e logo a titular, na vitória das águias (2-0) frente ao Estrela da Amadora. Convidado a analisar a exibição do avançado, Roger Schmidt mostrou-se satisfeito com o brasileiro e perspetivou que venha a melhorar com o passar do tempo."Foi um bom arranque para ele. Não é fácil, após sete dias com a equipa, conhecer todas as técnicas da equipa no jogo e ter conexão com os companheiros. Mostrou bons pormenores a atacar, é muito forte fisicamente. Criou algumas ocasiões. Penso que vai jogar muito melhor no futuro e vai ganhar confiança. Poderá ser muito útil", anteviu o treinador do Benfica na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro na Luz.