Schmidt e a "pressão" sobre Trubin: «É um jogador com muito talento»

Os desempenhos de Trubin na baliza do Benfica têm sido alvo e críticas, mas Roger Schmidt reiterou a confiança no seu guarda-redes, depois da derrota na Champions, diante do Salzburgo."Faz parte do processo dele, do seu crescimento. Todos têm pressão aqui no Benfica porque os objetivos são elevados - tentamos conquistar o máximo de troféus possíveis -, não só para o guarda-redes mas para os avançados há essa pressão. Ele esteve bem, é um jogador com muito talento e tem muita experiência, joga pela sua seleção. Claro que jogar pelo Benfica é sempre novidade e com uma boa exibição, torna-se tudo mais fácil. Mas o que se passou faz parte do crescimento dele, temos de estar focados para o próximo jogo e ter a confiança necessária para poder vencer", explicou o técnico, na antevisão do encontro de amanhã com o Portimonense.