Schmidt e as saídas de Chiquinho, Guedes e Jurásek: «Quando não estão felizes, quando não jogam muito...»

Roger Schmidt abordou as saídas de David Jurásek (para o Hoffenheim), Chiquinho (para o Olympiacos) e Gonçalo Guedes (para o Villarreal), lamentando perder os três jogadores, ainda que assuma entender as suas decisões."São situações diferentes. Os jogadores quando não estão felizes, quando não jogam muito, querem sair e o nosso plantel está numa situação que permite isso. Não estou feliz pelas suas saídas, porque gosto de ambos. O Chiquinho esteve muito bem na última época, foi fantástico na segunda metade. O Gonçalo teve muitos problemas, mas lutou sempre para voltar e ajudar a equipa. Nesta época, ao chegar tarde e lesionado, não consegui dar-lhe minutos, porque havia também jogadores com ritmo. Tinham vantagem. São jogadores com qualidade, mas quando há outra situação noutro clube. Concordámos [com as saídas], também porque preparámos a situação. Desejámos a todos, incluindo o David [Jurásek], boa sorte. São bons jogadores, mesmo não tendo tanto tempo de jogo", disse o alemão, após o jogo com o Boavista.