Schmidt e o "jogo decisivo" frente ao Toulouse: «É importante termos os adeptos connosco»

Roger Schmidt garantiu, esta quinta-feira, que o Benfica "está preparado" para defrontar o Toulouse em França , em jogo da 2.ª mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa."É um jogo importante, fora de casa, uma 2.ª mão. Estamos preparados. Sabemos que é um jogo decisivo e que temos de fazer uma boa partida", começou por dizer o treinador do Benfica, em declarações à Sport TV.O técnico alemão reconheceu ainda a importância do apoio dos adeptos que vão marcar presença no Stadium Municipal. "É sempre importante. Acho que os adeptos do Toulouse também vão dar tudo para que as coisas aconteçam, e é importante termos os nossos adeptos connosco. Sabem que estamos a jogar bem e apoiam-nos sempre, estamos felizes por estarem cá", rematou.Recorde-se que o Benfica defronta o Toulouse esta tarde, pelas 17h45. Na 1.ª mão, na Luz, as águias levaram a melhor por 2-1.