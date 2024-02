Schmidt: «É sempre difícil jogar aqui, ainda para mais nestas circunstâncias, que torna tudo uma espécie de lotaria»

O Benfica empatou () este domingo em Guimarães, frente ao Vitória, num jogo em que os vimaranenses estiveram reduzidos a 10 elementos desde o minuto 64 até ao apito final.Em declarações no final da partida no Estádio D. Afonso Henriques, Roger Schmidt salientou as dificuldades que os vimaranenses colocaram à sua equipa, salientando que, no pior dos cenários, o ponto conquistado acaba por ser sempre melhor do que a derrota. O técnico alemão das águias comentou ainda o facto de o relvado encharcado ter dificultado a prática de um bom futebol."Claro que o objetivo era ganhar, mas é sempre difícil jogar aqui, ainda para mais nestas circunstâncias, que torna tudo uma espécie de lotaria, mas um ponto é melhor do que nada. É um resultado justo. O Vitória esteve bem, fez um bom jogo. Não é fácil estarmos em desvantagem e depois recuperarmos, os nossos jogadores estiveram bem", começou por dizer o treinador do Benfica, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Especialmente porque o relvado não estava muito bom, a partir do meio-campo estava completamente diferente. Foi difícil fazer combinações na segunda parte, foi muito difícil para os jogadores se adaptarem ao estilo de jogo e às circunstâncias do jogo de hoje.""Claro que quando marcas [golos] é muito mais fácil para depois defender neste tipo de relvado do que para ir atrás do golo. Tínhamos de jogar mais bolas longas, tentámos obrigá-los a baixar as linhas, a jogar mais no meio-campo adversário e a criar jogadas junto da grande área. Mas o segundo golo do Vitória complicou tudo. Foi difícil encontrarmos a profundidade, tentámos jogar futebol mas hoje não foi fácil aplicarmos as nossas ideias de jogo. Perdemos dois pontos hoje, porque o objetivo é ganhar sempre, mas ainda temos muitos jogos pela frente", terminou.