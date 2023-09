Schmidt elogia "grande defesa" de Trubin no penálti: «Estou muito feliz por ele»

O Benfica ganhou na visita ao Portimonense por 3-1 e no final do encontro o técnico das águias, Roger Schmidt, destacou o facto de a equipa ter reagido da melhor forma à derrota para a Liga dos Campeões com o Salzburgo (0-2)."É sempre importante ganhar. O jogo a seguir a uma derrota é a chave, são uma oportunidade. Começámos o jogo muito bem e podíamos tê-lo tornado mais fácil. Penso que essa é a história desta temporada. Controlamos, dominamos, criamos oportunidades para fazer mais golos mas depois falhamos e não matamos o jogo. Hoje foi assim mas merecemos vencer", analisou, à Sport TV."Na minha opinião, isso é algo que temos de melhorar. A vencer por 2-0 não podemos sofrer contra-ataques. Não fomos fortes o suficiente no ataque, criamos várias oportunidades, mas às vezes não temos a mentalidade para usar todas essas oportunidades e pode ser a única do jogo. É algo a melhorar, vamos ter jogos com menos oportunidades. Estamos bem, estamos a vencer e a merecer as vitórias. Podemos fazê-lo de forma mais inteligente.""Claro que estou muito feliz por ele. É novo no Benfica. Fez um erro no último jogo e foi muito importante para ele esta defesa. Fez uma grande defesa, o jogo podia ter mudado por isso foi importante defender esse penálti""Morato esteve bem na Champions e temos de o preparar para o próximo jogo com o Inter. Ele tem treinado sempre bem, dei-lhe mais minutos e ele esteve muito bem. O António teve o dia para descansar, mas não teve nada a ver com o cartão vermelho."? "Sim."