Schmidt elogia Tiago Gouveia e assume: «Espero dar-lhe mais chances para jogar e mostrar a sua qualidade»

Roger Schmidt mostrou-se satisfeito pelo triunfo do Benfica sobre o AVS SAD , pelo apuramento para a final four da Allianz Cup e também pela forma como a equipa da Luz se apresentou esta noite na Luz."Era o nosso objetivo garantir a qualificação para a final four. Vimos que o adversário é uma boa equipa, não é coincidência estar no topo da Segunda Liga. Foi necessário trabalhar no duro, mas merecemos ganhar e chegar às meias-finais", destacou o técnico alemão, à SportTV.Schmidt abordou ainda o bom momento e a necessidade de capitalizá-lo. "Nos últimos 9 dias tivemos 3 jogos importantíssimos em três competições e ganhámos os 3. Isto serve para ganhar confiança e mostra-nos que podemos jogar a bom nível em jogos difíceis e também encarar momentos difíceis. Estou muito feliz com o desempenho da equipa e temos de continuar a evoluir".Sobre Tiago Gouveia, que se destacou com um grande golo, o técnico assumiu esperar dar-lhe mais chances. "Espero que sim. Tem muito talento. Mostrou a sua qualidade hoje, não apenas no golo, mas também noutros lances. Espero dar-lhe mais chances para jogar e mostrar a sua qualidade".E quanto ao mercado, trará uma prenda no 'sapatinho'? "Nunca peço prendas. Estou feliz assim. O futebol é o momento. Estamos numa boa situação, somos o Benfica e temos sempre de lutar por títulos. Tentamos sempre fazer os adeptos felizes e ganhar mais. É isso que está na nossa mente", assumiu o alemão, que a fechar deixou uma palavra aos adeptos: "Podemos sempre contar com eles, seja em casa ou fora".