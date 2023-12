Schmidt elogia Trubin: «Tivemos um guarda-redes muito bom na baliza hoje»

O Benfica venceu este domingo, por, na deslocação ao terreno do Sp. Braga, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Portugal Betclic, um resultado que deixa as águias no topo da classificação à espera do resultado do clássico de amanhã [segunda-feira] entre Sporting e FC Porto.Em declarações no final da partida, Roger Schmidt deixou muitos elogios aos seus jogadores, especialmente ao nível da entrega e do compromisso. Trubin também mereceu elogios por parte do treinador alemão, que destacou "duas ou três" defesas que o guardião ucraniano fez e que ajudaram o Benfica a sair de Braga com os três pontos."Hoje foi uma vitória diferente das outras, tivemos de sofrer no final e lutar muito pela vitória, o Braga deu tudo no final para tentar a vitória. Mas tivemos um guarda-redes muito bom na baliza hoje, em duas três bolas difíceis ele esteve sempre lá. Demos tudo para ganhar o jogo. Parabéns para a equipa", começou por dizer o técnico dos encarnados, em declarações aos microfones da Sport TV."A verdade é que vimos duas partes muito distintas. Na primeira tivemos muito bem com posse, encontrámos jogadores nas estrelinhas e estivemos bem em sair rápido para o ataque. Se tiveres bola e o adversário tiver de defender mais, acabas por deixá-los mais longe da nossa baliza. Nos últimos minutos eles colocaram-nos sob pressão, os nossos defesas e médios tiveram de defender muito perto da área e os avançados também tiveram de ajudar.""Diz que nós somos capazes de dar o melhor neste tipo de jogos. No final fomos sempre a equipa que mereceu vencer esses jogos. Infelizmente perdemos jogos noutros jogos, mas ainda estamos longe do final.""Temos um jogo da Taça da Liga, mas quase que não há Natal em Portugal porque não há pausas, mas será um tempo para passarmos com as nossas famílias.""Eu nunca respondo a este tipo de perguntas. Não me interessa [o resultado do clássico], o que interessa é que nós ganhámos hoje", terminou.