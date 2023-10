Schmidt explica aposta em Tomás Araújo em vez de Aursnes

Para lá de ter falado do jogo, com protestos quanto à atuação da equipa de arbitragem, Roger Schmidt abordou ainda a situação de Alexander Bah e explicou por que razão lançou Tomás Araújo no lugar do dinamarquês, quando este saiu lesionado aos 20 minuto, ao invés de fazer recuar Fredrik Aursnes para essa posição."O Bah não pôde treinar ontem, teve um problema no pé, que já se arrasta há algum tempo. Esteve capaz de jogar até agora, mas hoje não. Em relação ao Aursnes, mudámos porque queria tê-lo a 10, porque o lado direito do Inter é muito forte, com extremos bons no ar. Precisávamos de um jogador bom no ar, o Tomás é rápido, bom nos duelos. E acho que foi a escolha certa", frisou, à DAZN.