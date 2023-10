Schmidt explica onze do Benfica: a "inteligência" de Bernat, Aursnes como 10 e velocidade na frente

Roger Schmidt explicou a opção por Juan Bernat, que se estreia hoje pelo Benfica, e por um ataque mais móvel. "Com este onze, temos mais equilíbrio", adiantou o treinador dos encarnados, à Eleven, na projeção do encontro com o Inter, a contar para a 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões."Juan Bernat e Jurásek vieram de lesões. Obviamente, Bernat ainda não está preparado para 90 minutos, mas estamos satisfeitos por podermos contar com ele. É experiente, tem qualidade com bola e inteligência técnica. O Fredrik [Aursnes] vai atuar na sua posição, como 10, e na frente temos velocidade, com Rafa e Di María", referiu Schmidt.O treinador alemão deixou para trás o empate (3-3) da época passada, que ditou o afastamanto das águias nos quatros-de-final na Liga dos Campeões. "O ano passado foi o ano passado, nada tem a ver com esta noite. Temos de acreditar em nós, respeitando o adversário. Estamos preparados para um jogo difícil e confiantes, vamos dar o nosso melhor", disse, sem querer particularizar relativamente aos adversários: "Os jogadores sabem o que fazer."