Schmidt explica por que deixou Ristic no banco: «Aursnes podia dar-nos algo mais»

Roger Schmidt explicou a razão pela qual deixou Ristic no banco e lançou Aursnes na lateral-esquerda frente ao Estrela da Amadora, num jogo que o Benfica venceu por 2-0 "Tenho opções diferentes, fizemos muito boas combinações com o jogador que atuou na esquerda. Aursnes já tinha jogado como lateral-direito na época passada e, por isso, era capaz de jogar nesta posição. Na minha opinião, Aursnes podia dar-nos algo mais. Foi uma opção, nada mais", justificou o treinador das águias na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro."Um jogo muito bom, onde criámos muitas oportunidades e tivemos muitas situações para marcar. A atitude da equipa foi muito boa. O guarda-redes adversário esteve muito bem. É uma equipa muito bem organizada e a tentar explorar o contra-ataque. Fomos capazes de criar muito bons momentos. Marcámos perto do fim. Tivemos bons jogadores a sair do banco. Neres entrou muito bem, fez uma excelente atuação com duas assistências. Os adeptos viram algumas coisas de que fizemos na última época e na pré-temporada. Foi um jogo em que era muito importante ganhar depois da derrota de segunda-feira. Estamos satisfeitos por conseguir esse objetivo.""Não jogou com o FC Porto porque tinha um pequeno problema físicos. Depois recomeçou a trabalhar, entrou muito bem com o Boavista e hoje quando entrou mostrou toda a sua qualidade. Esperamos que esteja ao melhor nível físico para jogar sempre como hoje. Decidi que hoje era melhor não o lançar a titular, ficou no banco e quando entrou decidiu, mas isso acontece com todos os jogadores. Há muito bons argumentos para ele ser titular, mas vamos ver.""Tivemos bons momentos durante a 1.ª parte, podíamos ter marcado golos, mas devíamos ter conseguido mais velocidade no jogo para ser capazes de acelerar e ultrapassar os adversários. Fizemos isso muito melhor na 2.ª parte, com mais velocidade e mais momentos de ataque. Na 1.ª parte não correu muito bem", concluiu.