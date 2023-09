Roger Schmidt: «Gonçalo Guedes está a trabalhar bem mas não queremos correr riscos»

Roger Schmidt fez esta terça-feira um ponto de situação sobre Gonçalo Guedes. O treinador do Benfica disse que o jogador tem trabalhado no duro mas que o processo não vai ser apressado para não se correr riscos."Está bem, a trabalhar no duro, depois da lesão voltou para o Benfica o que muito nos agradou mas esteve de fora muito tempo. Precisa de mais umas sessões de treino para recuperar a confiança. Não queremos correr riscos com ele. Espero que muito em breve o possamos utilizar porque precisamos dele", disse o treinador do Benfica na antevisão ao jogo com Salzburgo marcado para quarta-feira (20 horas), jogo da 1.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões (20 horas).