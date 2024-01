Schmidt jantou em família durante os jogos de Sporting e FC Porto

Roger Schmidt jantou com a família numa marisqueira em Lisboa, na véspera do encontro com o Sp. Braga, revelou o ‘Correio da Manhã’. O treinador dos encarnados prescindiu de ver os jogos de Sporting e FC Porto na Taça de Portugal, por forma a confraternizar com quem lhe é mais próximo.

Acompanhado da mulher, Heiki Schmidt, e do filho, Jordi, o técnico dos encarnados aparentou estar bem-disposto e posou para a fotografia com alguns adeptos.

O Benfica defrontou os arsenalistas na noite de quarta-feira, mas como sempre acontece quando joga em casa e, em certas ocasiões, fora, não realizou estágio. A concentração aconteceu na manhã do jogo.

Depois do triunfo diante dos arsenalistas, o plantel treinou ontem no Seixal, iniciando a preparação do encontro com o Rio Ave. Hoje há nova sessão.