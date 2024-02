Schmidt: «Jogámos melhor do que aquilo que o 2-1 mostra»

Roger Schmidt admite que a exibição do Benfica teve falhas mas considerou que mereceu vencer (2-1) o Toulouse e que até poderia ter conseguido um resultado mais expressivo. À Sport TV, o treinador encarnado explicou ainda a substituição de Carreras, que gerou assobios na Luz.

Análise ao jogo

"Foi difícil porque falhámos chances de golo e fizemos um erro onde eles marcaram, na sua única ocasião na partida. Por isso foi difícil. Mas pelo menos ganhámos e lutámos até ao fim pelo segundo golo. Foi merecido e poderíamos ter tido um resultado melhor pelas ocasiões que tivemos. Mas estamos felizes por vencer um jogo complicado."

Resultado melhor do que a exibição?

"Jogámos melhor do que aquilo que o 2-1 mostra. Tivemos muitas chances, dentro e fora da área. Tivemos ocasiões para marcar mais do que dois golos. Não foi tudo perfeito, na primeira parte faltou um pouco de intensidade com e sem bola, mas também tivemos bons momentos."

O que disse aos jogadores ao intervalo?

"Num jogo internacional defrontamos adversários com qualidade. Eles tinham muitos jogadores atrás da bola e esperavam por nós. Tivemos alguns momentos na primeira parte mas podíamos ter mais agressividade e velocidade. Foi o que discutimos, acelerar o jogo. Fizemos uma segunda parte melhor."

O que queria quando tirou Álvaro Carreras por Bah e meteu Aursnes à esquerda?

"Havia problemas naquele lado, nomeadamente a defender. Bah é muito dinâmico e muito bom a atacar, para ajudar Di María. Aursnes estava muito bem e não era uma opção para mim tirá-lo e como pode jogar nos dois lados."

A Liga Europa é a melhor forma de limpar a imagem na Champions?

"Nos últimos dois anos mostrámos grande imagem do Benfica na Liga dos Campeões."À SIC Notícias"Respeito sempre o adversário. O Toulouse tem qualidade, ficou apenas atrás de Liverpool no grupo."Se não marcas... podíamos estar melhor na velocidade no ataque na primeira parte. Na segunda parte fizemos melhor e podíamos ter marcado mais. Marcámos de penálti e no fim e isso faz parte do futebol. Falhámos alguns golos contra uma defesa que afunda muito. Mas ainda assim tivemos várias oportunidades. Na segunda mão será uma luta dura."