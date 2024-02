Schmidt justifica alterações no onze: «Dei algum tempo para João Mário e Kökçü descansarem hoje»

O Benfica bateu este domingo o Gil Vicente, por, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga Betclic, um resultado que permite desde já aos encarnados isolarem-se à condição no topo da tabela classificativa.Em declarações no final do encontro na Luz, Roger Schmidt salientou a boa exibição da equipa, justificou as alterações no onze e mostrou-se satisfeito pelo regresso de Alexander Bah à titularidade. "Estamos felizes por termos vencido este jogo, não é fácil jogar contra o Gil Vicente, é uma boa equipa, especialmente com bola, mas penso que controlámos bem o jogo, marcámos nos momentos certos. Com o 3.º golo, depois do intervalo, penso que o jogo ficou decidido. Estamos contentes pela vitória", começou por dizer o técnico alemão, aos microfones da BTV."Temos ainda alguns jogos para disputar e temos de pensar que a cada 3 dias temos um jogo. Temos de ter todos os jogadores num bom momento, assim como temos de ter cuidado com outros jogadores, que precisam de descansar. João Mário e Kökçü jogaram muito nos outros jogos e dei-lhes algum tempo para descansarem hoje, temos de continuar a fazer esta gestão nos próximos jogos porque precisamos de ter o plantel todo preparado para os jogos que vêm aí. Estamos muito contentes por o Bah ter voltado a ser titular e conseguido jogar os 90 minutos, David Neres também está a ficar melhor a cada dia que passa e os novos jogadores estão a adaptar-se à equipa e tudo isso é bom neste momento.""Para mim, a única coisa que importa é que o Benfica termine no 1.º lugar no final da temporada", concluiu.