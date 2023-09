Schmidt: «Não foi um jogo fácil para Trubin»

Apesar da derrota (0-2) frente ao Salzburgo na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões, Roger Schmidt saiu satisfeito com o empenho e esforço demonstrado pelos seus jogadores, que estiveram em inferioridade numérica desde os 13 minutos, após expulsão de António Silva.





Em declarações no final da partida aos microfones da ELEVEN, o treinador das águias disse que os dois penáltis assinalados a favor do adversário não foram decisivos para o desfecho do jogo, tal como ficou demonstrado pela capacidade que a equipa teve em criar ocasiões de perigo até ao apito final.Antes de terminar, o técnico alemão sublinhou o facto de ter ficado por assinalar um penálti ao Benfica, atirando: "O árbitro não esteve do nosso lado".

"Não foram decisivos porque viram os 80 minutos depois até ao final. Mostrámos uma grande mentalidade. Claro que quando sofres dois penáltis torna-se difícil. Também acho que deveríamos ter tido um penálti, mas o árbitro não esteve do nosso lado. Jogámos como se tivéssemos 11 para 11 até ao final. Tivemos grande oportunidades. Estamos tristes com o resultado, mas os meus jogadores acreditaram até ao final e estou muito orgulhoso do que fizeram. Foi uma grande reação da equipa", começou por dizer o técnico das águias.

Adeptos perceberam que a equipa poderia responder às contrariedades

"Foi óbvio que os jogadores deram tudo em campo. Depois do 2-0 tivemos grandes oportunidades e se tivéssemos marcado poderíamos ter entrado novamente no jogo. Temos de perceber que hoje não era o nosso dia no que toca aos golos."

Próximo jogo contra o Inter será encarado como uma final?

"Na fase de grupos todos os seis jogos são finais", terminou, antes de falar aos microfones da CNN Portugal.



Declarações à CNN Portugal:





"Nunca é bom entrar a perder. Só há seis jogos nesta fase de grupos e agora faltam cinco. Mas é algo que faz parte. Temos de mostrar uma boa mentalidade e é isso que vamos mostrar frente ao Inter Milão."



Os dois penáltis a abrir para o Salzburgo

"Os dois penáltis não foram decisivos. Claro que é difícil conceder dois penáltis e jogar com apenas 10 jogadores. Conseguimos ganhar diversas bolas divididas, colocámos o Salzburgo sob pressão. Se queremos ganhar, temos de marcar golos e penso que hoje fomos infelizes nessas oportunidades, mas temos de aceitar."



Exibição infeliz de Trubin

"Não foi um jogo fácil para ele, mas isto é o Benfica e faz parte. Não foi um jogo fácil, mas também mostrou que pode estar focado naquilo que é o mais importante, que é o futebol", concluiu.