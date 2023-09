Schmidt: «Não havia muito para Trubin fazer mas essa é a sina de um guarda-redes do Benfica...»

Roger Schmidt não deu margem para dúvidas sobre o titular da baliza do Benfica amanhã no jogo da Liga dos Campeões frente ao Salzburgo: Anatoliy Trubin vai estar entre os postes dos encarnados e o treinador não esconde a confiança no guardião ucraniano."Dei ao Samu [Samuel Soares] oportunidades de mostrar serviço e ao Trubin oportunidades para se habituar ao Benfica, adaptar-se aos companheiros de equipa. Fez um bom jogo no sábado, não havia muito para ele fazer (sorrisos), mas essa é a sina de um guarda-redes do Benfica, mas foi bom para ele jogar 90 minutos. Vai jogar, é a 1.ª escolha para a baliza, confio nele e está pronto", explicou esta terça-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.