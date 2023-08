Schmidt: «Neres não esteve a 100% na pré-época, teve alguns problemas físicos»

David Neres começou o Gil Vicente-Benfica no banco, o que gerou algumas críticas nas redes sociais, nomeadamente da mulher do jogador . Questionado sobre a opção, Roger Schmidt falou no "equilíbrio da equipa" e revelou que o extremo teve alguns problemas físicos na pré-temporada."Temos de pensar sempre no equilíbrio da equipa. Na pré-época jogou com Di María. O estado físico dos jogadores também tem importância e ele não esteve a 100% na pré-época, teve alguns problemas físicos. Entrou bem e mudou o jogo na semana passada, mas hoje a melhor opção foi lançá-lo no decorrer do jogo", disse o treinador encarnado à Sport TV.Neres, refira-se, acabou por entrar aos 63 minutos, para o lugar de João Mário.