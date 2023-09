Schmidt reitera confiança em António Silva: «É forte e tem uma boa mentalidade»

Roger Schmidt garante que António Silva está em condições, depois de o jovem central ter cometido um penálti, e ter sido expulso, no jogo com o Salzburgo, para a Liga dos Campeões. O treinador explicou, na antevisão do encontro de amanhã, com o Portimonense, que o jogador tem "uma mentalidade forte"."Foi um jogo muito emotivo, quando algo acontece assim, um cartão vermelho no início do jogo... Sentiu-se um pouco responsável pelo que aconteceu. Não foi algo estúpido ou feito de forma propositada, foi um reflexo. Está preparado depois de dois dias em que estivemos reunidos, faz parte do crescimento. Infelizmente não conseguimos vencer esse jogo mas ele tem uma boa mentalidade, é forte. Vai olhar em frente e estar a um bom nível outra vez", assegurou o treinador do Benfica.