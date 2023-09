Schmidt revela o que Sérgio Conceição lhe disse no final do clássico

Roger Schmidt e Sérgio Conceição cumprimentaram-se com um abraço no final do clássico (1-0) , tendo ainda trocado breves palavras, enquanto as equipas se despediam dos adeptos. Na conferência de imprensa, o técnico das águias foi questionado sobre esse momento e revelou o diálogo que mantiveram."Houve um cumprimento e deu-me os parabéns pela vitória", explicou Schmidt. Já na época transata, no clássico disputado na Luz, que os dragões venceram, também se assistiu a um cumprimento entre os técnicos.Já no duelo da Supertaça, em agosto, como Conceição foi expulso, tal não se verificou.