Schmidt revela palestra ao intervalo: «Disse que tínhamos de jogar à Benfica»

Roger Schmidt era naturalmente um treinador satisfeito após o triunfo do Benfica sobre o FC Porto por 1-0 . À BTV, o técnico encarnado enalteceu a atuação da formação encarnada e assumiu que a segunda metade foi melhor do que a primeira, isto depois de uma palestra na qual explicou o que devia ser modificado."Tínhamos de jogar mais à Benfica. Aumentar a intensidade, a velocidade, a movimentação de bola, meter mais jogadores na área. Tínhamos potencial para fazer mais, fizemos isso e a segunda parte foi diferente. Nunca é fácil, jogas contra o FC Porto, uma equipa com qualidade, que é perigosa no contra ataque e nas bolas paradas. Mostrámos concentração, disciplina e também paciência para esperar pelo momento decisivo. Colocámos pressão, criámos chances e marcámos um golo. Merecemos vencer e foi importante", assumiu o técnico.Questionado sobre a opção de colocar David Neres, Di María e Rafa na frente, Schmidt foi claro na análise. "Jogamos sempre futebol de ataque, não é só com eles. Não é uma questão de equilíbrio. O David [Neres] esteve bem com o Portimonense. Está em boa forma, fisicamente está muito melhor do que na pré-época. Teve pequenos problemas nessa altura. Agora mereceu ser titular. Todos trabalharam bem na frente, ligados. Não é problema nenhum jogar com estes jogadores à frente. Os outros também jogaram bem e tudo é possivel".Por fim, em relação à importância do triunfo para a luta pelo campeonato, o alemão reconhece que somar os 3 pontos é sempre importante. "Nos duelos diretos podemos sempre ganhar pontos. FC Porto, Sporting e Sp. Braga são capazes de ganhar o campeonato. Se ganharmos contra eles, nós pontuamos e eles não. Não perdendo contra as equipas de topo é importante".