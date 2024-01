Schmidt sobre Gonçalo Guedes: «Precisa de mais jogos e de menos problemas físicos»

Roger Schmidt não confirma a saída de Gonçalo Guedes rumo ao Villarreal neste mercado de inverno, mas acedeu explicar por que razão o avançado não conseguiu afirmar-se neste regresso ao Benfica."Não posso confirmar nada sobre o mercado de transferências. O Gonçalo é um jogador muito importante para nós. A segunda parte da questão é fácil. Acho que tem a ver também com as lesões, com o que aconteceu no fim da temporada passada. Quando chegou em setembro ainda estava afetado pela lesão e depois lesionou-se novamente, são coisas sempre difíceis para os jogadores. Quando não têm pré-época, fica difícil. Nunca conseguiu treinar de maneira consistente e é por isso que tem jogado sempre como suplente. Mas acho que também voltou a mostrar qualidade, é um jogador extraordinário com qualidades muito boas, como a finalização. Ninguém tem dúvidas disso, mas para voltar a um bom nível precisa de mais jogos e de menos problemas físicos. A nossa tarefa agora é apoiá-lo como podemos. Está sempre muito motivado e pensa sempre de maneira positiva e a época ainda é longa. Esperamos sempre que jogadores assim voltem sempre em breve, como o Neres, o Bah, para que possam lutar pelas posições e pelos troféus que há em disputa esta temporada", explicou o treinador dos encarnados, na antevisão do encontro de amanhã com o Sp. Braga, para a Taça de Portugal.