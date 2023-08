Schmidt sobre Gonçalo Guedes: «Se houver oportunidade para voltar a integrá-lo... Gosto muito dele»

Roger Schmidt admitiu que gostaria de continuar a contar com Gonçalo Guedes. O internacional português esteve emprestado às águias pelo Wolverhampton na época passada e, neste momento, está em Inglaterra a recuperar de uma lesão no joelho - foi operado a 29 de maio e até iniciou a recuperação no Seixal, já na presente época."Gonçalo Guedes foi um jogador muito importante para nós e teve azar com a lesão que teve. Se houver a oportunidade de o voltar a ter... É um jogador de topo. Se houver oportunidade para voltar a integrá-lo... Gosto muito dele como jogador e como pessoa", disse o treinador do Benfica na conferência de antevisão à receção ao Estrela da Amadora, marcada para amanhã. Como Record deu conta , Guedes deverá voltar às águias até final do presente mercado de transferências, novamente cedido.