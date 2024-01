Schmidt sobre Marcos Leonardo: «É um jogador de topo»

Roger Schmidt comentou esta sexta-feira a contratação de Marcos Leonardo, considerando o jovem avançado brasileiro "um jogador de topo"."Estamos muito felizes por ele ter assinado pelo Benfica. É jovem, um grande talento brasileiro, e agora temos de melhorar as suas qualidades. É um excelente exemplo, está na altura certa para se desenvolver ainda mais o Benfica é o clube certo para isso. Não treinou nas últimas 4 semanas, estamos a tentar integrá-lo o mais rapidamente possível para lhe dar uma ideia do que esperamos dele. Movimenta-se bem em campo, consegue chegar à bola com rapidez acho que é um jogador de topo", explicou.Com a chegada do brasileiro, o Benfica passou a ter quatro avançados, há espaço para todos? O treinador explicou o que espera do mercado. "Temos dois avançados, o Casper Tengstedt está lesionado. Estou muito feliz com o Arthur e com o Petar, está em boa forma. Temos atletas lesionados, neste momento temos 17 jogadores. Com o Marcos Leonardo voltamos a ser 18. Não estamos a pensar em vender qualquer jogador. No fim de janeiro a situação pode estar diferente, mas agora estou focado nos jogadores que cá estão, vamos ter jogos importantes, para disputar títulos, como a Taça da Liga. O que vai acontecer na janela de transferências é imprevisível, mas em termos de grandes mudanças, não estamos focados nisso."Roger Schmidt não sabe quando Marcos Leonardo poderá estrear-se. "Não sou mágico nem faço magia, não posso adivinhar se vai estar pronto daqui a um dia ou daqui a uma semana. No Brasil a época é muito longa e, para ele, é positivo ter conseguido descansar nas últimas semanas. O que posso dizer é que deu uma boa impressão no treino, mas precisa de voltar a treinar para evitar lesões. Pode voltar talvez a jogar a curto prazo, mas para 90 minutos ainda tem de se preparar. Mas isso não é um problema para nós. Jogamos um bom futebol sem eles e temos outros jogadores. Vamos fazer o nosso melhor e tentar avaliar o que é que ele consegue fazer neste momento, vamos continuar a treiná-lo e a perceber a ligação que tem com os outros jogadores".