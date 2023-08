Schmidt sobre Vlachodimos: «Depois de 2.ª feira ficou claro que queria outra energia na baliza»

Roger Schmidt diz que decidiu fazer mudanças na baliza do Benfica logo após a derrota com o Boavista. Questionado sobre o sucedido com Vlachodimos - comodeu conta, o guarda-redes grego foi afastado da convocatória depois de uma discussão com o treinador , este sábado -, o técnico justificou a ída do internacional helénico para a bancada com a necessidade de, no seu entender, "aumentar a concorrência nesta posição""Depois de segunda-feira foi claro que queria energia fresca nesta posição, agora que temos três guarda-redes de topo. A exibição não foi boa e decidir fazer mudanças. Quis aumentar a concorrência nesta posição. Decidi dar uma opção a Samuel Soares, que esteve bem na pré-época, e estou contente com ele. Trubin tem potencial para vir a ser o guarda-redes do Benfica mas tem apenas 9 dias de trabalho aqui, está ainda a adaptar-se. Foi uma boa decisão colocar Samu, que mostrou ser um bom guarda-redes. Se Vlachodimos me pediu explicações? Não comento mais sobre o tema", disse o treinador germânico, escusando-se a abordar o que aconteceu na conversa com o guardião, que hoje foi substituído por Samuel Soares na baliza encarnada - Trubin foi suplente."Se é o fim para Vlachodimos? Claro que não, temos três bons guarda-redes", finalizou Schmidt.