Schmidt: «Temos seis árbitros a trabalhar juntos e depois é isto... É um desastre. Estou chocado»

Roger Schmidt não poupou nas palavras na hora de analisar o empate do Benfica diante do Inter Milão . O técnico das águias falou numa boa atuação da sua equipa na primeira parte e deixou palavras bem duras para a equipa de arbitragem comandada por Andris Treimanis."O que se passou? Uma boa questão. Fizemos um bom jogo, uma boa primeira parte. Controlámos, fomos compactos, capazes de ganhar bolas, ter boa posse, conseguimos ter bons momentos e marcámos golos. Hoje fomos eficientes nas oportunidades que tivemos e foi uma primeira parte perfeita. Na segunda sofremos dois golos de forma muito fácil. Depois o penálti, a expulsão. Uma situação difícil. Os jogadores mostraram atitude, mesmo com dez. Tentaram ganhar, era possível, tivemos oportunidades. No final, temos de de aceitar o empate. É pena ter havido tantos erros contra nós, mas faz parte do jogo", considerou, à DAZN, antes de criticar diretamente a arbitragem."A segunda parte não tem nada a ver com entrar a dormir. Jogamos contra uma grande equipa, as bolas paradas acontecem. E antes do segundo golo, podíamos discutir uma falta no meio-campo. O penálti... temos seis árbitros a trabalhar juntos e depois é esta a performance. É um desastre. Estou horrificado pela performance, que seja possível que tantas coisas sejam decididas de forma errada. É incrível isto acontecer", atirou.Depois, à CNN Portugal, o técnico do Benfica reforçou as críticas, dizendo que o penálti a favor dos italianos foi "uma piada".