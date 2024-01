Schmidt vê Arthur "mais ligado à equipa" e explica por que não estreou Marcos Leonardo: «Tenho de ter cuidado»

Roger Schmidt mostrou-se muito feliz por Arthur Cabral, que marcou e assistiu na vitória do Benfica sobre o Sp. Braga (3-2), nos oitavos de final da Taça de Portugal."Estou muito feliz. Como treinador e pessoa. O Arthur é uma boa pessoa e um bom jogador. Precisou de encontrar o seu espaço e a ligação aos colegas. Tudo muda. Espero que possa continuar assim. Estamos felizes, nós e os jogadores. Todos veem que ele joga com confiança, mais ligado à equipa, a procurar os melhores espaços, os melhores movimentos. Mesmo não sendo jovem, foi um passo diferente vir para o Benfica. Vimos nos últimos jogos que se tem adaptado. Estou muito feliz por ele e por nós, por ele estar a mostrar o seu potencial. Fez um golo e uma assistência. Estou feliz", disse o treinador encarnado à Sport TV e RTP.Marcos Leonardo, o mais recente reforço, ficou no banco e Schmidt explica por que motivo não o lançou a jogo: "É uma transferência para o futuro. Tenho de ter cuidado de não colocá-lo quando não estava pronto. Este jogo estava muito equilibrado. Tenho de ter cuidado com estas substituições. Não era o momento certo para ele."