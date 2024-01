Seleção olímpica brasileira chama Gustavo Marques, mas Benfica não tenciona libertar defesa

A Confederação Brasileira pretende convocar Gustavo Marques para a Seleção Sub-23, mas o Benfica ainda não deu o aval para libertar o jogador da equipa B. O central, que se estreou na equipa principal, diante do Famalicão, está nos planos do selecionador Ramon Menezes para integrar a preparação do torneio Pré-Olímpico, mas o clube da Luz não está obrigado a ceder o jogador e, de acordo com o portal 'Itatiaia', não dá sinais que o irá fazer.Gustavo Marques, jogador que está no Benfica cedido pelo America Mineiro, foi chamado depois da lesão de Matheus Dias. Os trabalhos da Seleção Olímpica começaram na segunda-feira, no Rio de Janeiro, e tendo como objetivo preparar o torneio Pré-Olímpico, na Venezuela, que irá garantir duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris, este ano.Nesse sentido, a canarinha pretendia contar com o jogador dos encarnados, que amanhã irá marcar presença no clássico contra a equipa B do FC Porto. Mas se o Benfica não libertar o jogador, Ramon Menezes irá procurar outra alternativa.