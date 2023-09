Selecionador da Noruega rendido a Aursnes: «É a batata de Schmidt»

A polivalência de Fredrik Aursnes já conquistou toda a gente na Noruega. Na goleada por 6-0, frente à Jordânia, em que fez uma assistência, Aursnes começou como médio, mas acabou como extremo-esquerdo. Ora, o técnico Stale Solbakken deixou-lhe elogios e utilizou uma expressão curiosa para falar da missão do nórdico ao serviço do Benfica."Ele é a batata de Schmidt", disse, em alusão a um alimento visto na Noruega como um encaixe para qualquer prato, nomeadamente em tempos de dificuldades financeiras. "Joga bem com os dois pés, é rápido e tem uma grande inteligência futebolística. Com tanta competição que temos no meio-campo, é uma vantagem poder colocá-lo noutro lugar. Também é benéfico vê-lo a ter tempo de forma regular num clube tão grande como o Benfica", completou.