Selecionador da Rep. Checa justifica ausência de Jurásek: «Não tem estado totalmente em forma desde a lesão»

Jaroslav Silhavy, selecionador da República Checa, admitiu que Jurásek tem estado longe da forma ideal. No empate a um golo frente à Polónia, o técnico deixou o jogador do Benfica no banco e preferiu adaptar o lateral-direito David Doudera à ala esquerda, lembrando que o defesa das águias já tinha apresentado um nível abaixo do pretendido nos últimos jogos da seleção."Jurásek não tem estado totalmente em forma desde a lesão. Então, optamos por lançar David Doudera. Foi um dos melhores jogadores e podia ter decidido o jogo. Estou muito satisfeito com o seu desempenho", disse o treinador checo, citado pelo 'Sport', jornal da Rep. Checa.Jurásek, recorde-se, contraiu uma entorse no tornozelo direito em agosto, mas voltou a competir a tempo de ser chamado por Silhavy para a dupla jornada de apuramento para o Euro'2024. Aí, foi titular na vitória frente à Albânia e Ilhas Faroé, tendo sido substituído, aos 86' e 57'.Desde essa altura, o defesa, de 23 anos, só participou em 4 dos 7 jogos disputados pelo Benfica e só foi titular na derrota em casa, por 1-0, frente à Real Sociedad. Depois de não ser utilizado frente à Polónia, o checo corre agora para ter uma oportunidade diante da Moldávia, na segunda-feira, na última jornada da fase de apuramento para o Euro'2024, prova para a qual a República Checa ficará apurado caso não perca esse derradeiro desafio.