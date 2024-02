Selecionador venezuelano coloca José Correa no Benfica

Fernando Batista (@bochabatista) en #ConexGoleadora :



O Benfica garantiu a contratação de José Correa, médio de 17 anos do Nueva Esparta. A garantia foi dada pelo selecionador venezuelano, Fernando Batista, no programa 'Conexión Goleadora', da rádio Hot94, que contou com o responsável da equipa sub-23, Ricardo Valiño.De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, especialista em transferências, o acordo será válido a partir da próxima época e terá a duração de cinco épocas, até 2029.Os apresentadores e os treinadores falavam dos novos talentos daquele país sul-americano que foram para a Europa e EUA, quando surgiram os nome do jogador e do clube da Luz. "Correa foi para o Benfica", atirou o treinador argentino. "Estes jogadores já não são sub-17, já são sub-20", acrescentou Valiño.Correa, que completará 18 anos a 25 de março, representa o Nueva Esparta. Em 2023, participou no Sul-americano e no Mundial, ambos sub-17. Conta 13 presenças pela seleção sub-17. Esta contratação poderá ser para a próxima temporada, à semelhança do que acontece com Jaden Umeh, extremo irlandês de 15 anos (18/03/2008) do Cork City.