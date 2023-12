'Servir o Benfica' aponta o dedo ao "silêncio cobarde" de Rui Costa

O movimento 'Servir o Benfica' deixou duras críticas a Rui Costa, nomeadamente ao "silêncio cobarde" do atual presidente encarnado por não ter reagido ao sucedido no jogo com o Farense e por não ter defendido Roger Schmidt "do ataque que se tem visto nas últimas semanas.""Como em qualquer organização, a responsabilidade máxima pelos momentos negativos tem que ser de quem a lidera. O silêncio de Rui Costa perante o que se passou esta noite, e perante o ataque que se tem visto nas últimas semanas ao treinador do clube, é um silêncio cobarde, de quem não só não tem capacidade de decidir, mas também está, com esse silêncio, a contribuir para o fim de ciclo do treinador. Não há liderança sem a capacidade de defender a equipa. Uma equipa que Rui Costa escolheu a dedo. Um plantel que Rui Costa montou. E um treinador com quem Rui Costa quis renovar até ao final do seu mandato", apontou, numa publicação no Facebook, o movimento liderado por Francisco Benitez.