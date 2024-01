'Servir o Benfica' atira-se a Pedro Proença: «Tudo lhe interessa menos a defesa dos adeptos»

Vários adeptos do Benfica terão sido impedidos de entrar no Estádio José Gomes para assistir à deslocação dos encarnados ao reduto do Estrela da Amadora (1-4) , o que motivou uma reação dura do movimento 'Servir o Benfica', diretamente dirigida a Pedro Proença, presidente da Liga Portugal."'O adepto como eixo central do espetáculo desportivo'. Foi este o mote da recandidatura de Pedro Proença, apoiada pelo Benfica, à presidência da Liga Portugal. Contudo, e uma vez mais, constatámos que a Pedro Proença tudo interessa, menos a defesa dos adeptos", poderia ler-se no comunicado divulgado hoje, antes de se explicar o sucedido: "Uma vez mais, a maior massa adepta do país encheu o Estádio José Gomes para apoiar o Sport Lisboa e Benfica em mais uma importante jornada rumo à revalidação do título de campeão nacional. Porém, dezenas de adeptos com bilhete válido foram impedidos de assistir à importante vitória do Benfica. De acordo com as autoridades competentes, e apesar destes adeptos estarem legal e devidamente habilitados para entrarem no Estádio José Gomes, o mesmo não foi possível 'em virtude de o Estádio já se encontrar lotado'. Foi desta forma arrogante, descuidada e altiva que a Liga Portugal, liderada por Pedro Proença, destratou, uma vez mais, o verdadeiro motor da indústria do futebol, os seus adeptos".O comunicado visa sobretudo a Liga Portugal e deixa um alerta para a instituição que regula o futebol nacional. "Relembramos a Pedro Proença que sem adeptos não há futebol. Não há receitas de milhões em publicidade, nem supostos contratos milionários de direitos de transmissão televisiva, ou receitas de bilhética. O futebol é movido a paixão e a Liga Portugal teima em desconsiderar os adeptos de futebol, em especial os do Sport Lisboa e Benfica. Os adeptos do Sport Lisboa e Benfica enfrentam, semana após semana, constantes desafios para que possam estar presentes por esse Portugal fora a apoiarem sua equipa. Do preço desajustado praticado pelos clubes visitados na venda dos bilhetes, aos estádios sem as mínimas condições para receberem condignamente a maior massa adepta do país, são inúmeros os atropelos que merecem de todos nós o mais veemente repúdio", assinala-se no comunicado.De referir que, durante o jogo, procurou esclarecimentos junto do Estrela da Amadora sobre o sucedido e que foi garantido que todas as pessoas com bilhete entraram no Estádio José Gomes, ainda que algumas não tivessem ficado na bancada de adeptos afetos ao Benfica. Informação contrariada pelo movimento 'Servir o Benfica', que lançou ainda algumas questões que considera relevantes e fez um apelo:"Que entidade é responsável pelo controlo de entradas no Estádio José Gomes? Qual o papel dos delegados da Liga Portugal? Não deveriam estes ter precavido atempadamente aquilo que acabou por suceder? Como pretende a Liga Portugal ressarcir os adeptos com bilhete válido e que foram impedidos de assistir ao jogo realizado na noite de ontem? Quais as medidas que a Liga Portugal irá tomar no imediato para impedir que situações semelhantes às que ocorreram ontem não voltem a suceder? Concluímos apelando a todos os adeptos do Sport Lisboa e Benfica para no próximo domingo, dia 4 de fevereiro, esgotarmos a nossa casa, o Estádio da Luz, e demonstrarmos, uma vez mais, o nosso amor e dedicação ao Benfica", apelou-se.