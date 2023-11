'Servir o Benfica' propõe alterações aos estatutos: conheça os principais pontos

O movimento 'Servir o Benfica' enviou, na última terça-feira, à Direção do Benfica, a proposta de revisão estatutária e respetiva nota explicativa, respondendo ao apelo feito para que os sócios enviassem sugestões.Como o movimento explica em comunicado, "a presente proposta de revisão estatutária visa a implementação de 24 medidas", destacando-se as seguintes:"Sujeição da nomeação de administradores por parte do Sport Lisboa e Benfica para o conselho de administração das sociedades participadas pelo clube à prévia deliberação da Assembleia Geral, quando os referidos administradores não exerçam cargos sociais do Sport Lisboa e Benfica.Realização das reuniões da assembleia geral aos sábados, domingos ou feriados nacionais e agendadas para uma hora compreendida entre as 11h00 e as 15h00.Eleição dos órgãos sociais em listas separadas.Transferência do poder disciplinar da Direcção sobre os sócios para o Conselho Fiscal, devendo este passar a denominar-se Conselho Fiscal e Disciplinar.Consagração do direito dos sócios a assistir nas reuniões da assembleia geral por meios telemáticos.Obrigação de votação através de voto secreto exercido em boletim de voto físico depositado em urna fechada, incluindo nas assembleias eleitorais.Instituição do orçamento participativo."