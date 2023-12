'Servir o Benfica' questiona erros mas deixa claro: «Arbitragens não justificam as más exibições»

O movimento 'Servir o Benfica' mostrou-se indignado com os que classifica "erros com recurso a tecnologia". Em comunicado, aquele grupo de adeptos dos encarnados enumurou alguns lance que, em seu entender, o clube da Luz foi prejudicado e qestionou a Direção liderada por Rui Costa."Irá o Benfica propor ao Conselho de Arbitragem, à semelhança de algumas das suas congéneres europeias, castigar os árbitros / VAR", pode ler-se. Ao mesmo tempo, lembrou a nomeaação de Domingos Paciência para o cargo de diretor técnico da Liga, acentuando: "Continuamos a assistir ao degradar da integridade da competição."No mesmo comunicado, o movimento esclarece que "as arbitragens não justificam as más exibições da equipa principal de futebol, que têm gerado natural preocupação na família benfiquista"."No passado dia 6 de Setembro emitimos um comunicado com o título 'A Batota não pode ganhar'.No mesmo estavam expressas as nossas preocupações relacionadas com a salvaguarda da integridade das competições profissionais de futebol e onde elencámos um conjunto de medidas para as garantir.Passados três meses, e um dia depois em que Domingos Paciência é nomeado diretor técnico da Liga, continuamos a assistir ao degradar da integridade da competição, que nem a divulgação parcial das comunicações entre árbitro e VAR permite escamotear. Três exemplos das últimas duas jornadas:- Sport Lisboa e Benfica - Sporting CP: duas grandes penalidades por assinalar a favor do Sport Lisboa e Benfica;- FC Famalicão - FC Porto: uma grande penalidade por assinalar a favor do Famalicão e uma expulsão perdoada a atleta do FC Porto;- Moreirense FC - Sport Lisboa e Benfica: uma expulsão perdoada ao atleta Marcelo por entrada violenta que colocou em causa a integridade física do atleta do Sport Lisboa e Benfica, Kökçü.Os erros fazem parte da decisão humana, mas os erros com recurso a tecnologia não podem ser tolerados.O movimento Servir o Benfica não pode branquear estes erros nem deixar de questionar o silêncio do Sport Lisboa e Benfica perante a Liga Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol e Conselho de Arbitragem:- Qual o motivo para não serem divulgadas todas as comunicações entre árbitro e vídeo árbitro, em contraponto com atual divulgação selectiva em canal desportivo privado? Qual a posição do Benfica perante esta ausência de transparência?- Irá o Benfica propor ao Conselho de Arbitragem, à semelhança de algumas das suas congéneres europeias, castigar os árbitros / VAR que tenham cometido erros graves de análise, impedindo os mesmos de participarem em jogos nas próximas semanas ou continuará a assobiar para o lado?Sem prejuízo do acima exposto, as arbitragens não justificam as más exibições da equipa principal de futebol, que têm gerado natural preocupação na família benfiquista. É nossa convicção que a Direção do Sport Lisboa e Benfica, equipa técnica e jogadores estão cientes que é obrigatório fazer muito mais para o nível exibicional ser condizente com os pergaminhos do clube e que só o foco no trabalho diário permitirá que seja uma realidade a honra e glória de vencer o 39.º campeonato e as Taças de Portugal e da Liga em 2024.O apoio dos associados e adeptos do clube não faltará, como domingo voltou a não faltar em Moreira de Cónegos."