As palavras de Rui Costa, Benfica na "melhor fase em termos de futebol" e a importância da Europa: tudo o que Schmidt disse

Roger Schmidt desvalorizou as declarações públicas de apoio que Rui Costa lhe endereçou ontem, frisando que está diariamente com o presidente do Benfica e que este sempre acreditou no treinador e na equipa encarnada, apesar dos resultados menos conseguidos. Na antevisão ao Salzburgo-Benfica, partida da 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que está agendada para amanhã, às 20h00, o técnico alemão considerou que a equipa está numa excelente fase no que respeita às exibições e destacou a importância de continuar nas provas internacionais, no caso a Liga Europa.





"Há sempre essa questão em todas as conferências mas para mim é indiferente."

"Estamos focados no jogo mas é um sentimento especial, de onde saí em 2014 e não tive muitas oportunidades para voltar. Foram bons tempos numa cidade espectacular e numa equipa espectacular mas o foco é na partida de amanhã."



Como vai substituir António Silva? Morato ou Tomás Araújo?



"Todos são boas opções mas não anunciarei hoje."



Momento de Jurásek. Está pronto para jogar?



"Está a melhorar, teve alguns problemas mas melhorou na última semana. Voltou à equipa e é uma opção para amanhã.





À BTV

"Será difícil para nós, o Salzburgo é uma boa equipa mas já mostrámos que conseguimos jogar bom futebol nestas alturas. Em casa com eles jogámos 90 minutos com 10 e mesmo assim criámos oportunidades. Há que mostrar eficácia no ataque e controlar os contra-ataques, onde eles são fortes. Se marcarmos vamos atrás do segundo, a abordagem será natural amanhã. Lutaremos até ao último minuto."Sinceramente, não foi assim tão importante para mim pois sei o que o presidente pensa sobre mim e sobre a equipa. Estamos em contacto todos os dias. Não duvido da sua crença em todos nós. Se virmos o que foi feito no último ano e meio e de onde o Benfica veio. [Esta época] Tudo é possível ainda. Estamos a jogar bom futebol mas claro que unir todos é importante no Benfica. Claro que é importante quando o presidente fala para todos. Sei agora muito sobre o Benfica, que é um clube especial e aqui a tolerância para a derrota é muito baixa. Cabe-nos a nós ganhar. Queremos deixar os adeptos felizes e vencer. No nosso grupo, todos acreditamos que podemos ter sucesso e já o mostrámos.""Precisamos de mais dois golos do que no último jogo mas provavelmente não teremos tantas ocasiões. Penso que estamos em excelente forma, na minha opinião na melhor fase esta época em termos de futebol jogado. Falta concretizar. Amanhã é uma excelente oportunidade para o demonstrar, pois se não formos eficazes estaremos fora da Europa. Para o Benfica é importante estar nas provas europeias no próximo ano. Vamos dar tudo e a palavra é nossa.""Muito desapontados com o resultado mas confiantes. Estamos a jogar a um bom nível. Há muitos jogadores perto do seu top novamente. É importante jogar bem e lutar por continuar na Europa.""Não teremos tantas ocasiões de golo como no último jogo mas teremos de marcar mais. Vamos jogar ao ataque e mesmo se estivermos a vencer por 1-0, a abordagem não mudará. Veremos também a abordagem do adversário, para o qual temos de estar preparados."