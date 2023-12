Simão Sabrosa: «O Toulouse fez uma fase de grupos da Liga Europa muito boa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O diretor para as relações internacionais do Benfica, o ex-futebolista Simão Sabrosa, sublinhou esta segunda-feira a boa campanha europeia do Toulouse, apesar das dificuldades da equipa na Liga francesa.

"É a primeira vez que vamos defrontar o Toulouse. Apesar de não estar muito bem no campeonato francês, como todos nós sabemos, fez uma fase de grupos da Liga Europa muito boa, ficando apenas a um ponto do Liverpool", comentou o antigo jogador, em declarações à BTV.

Simão Sabrosa esteve presente em Nyon, no sorteio que determinou o Toulouse como adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

"Vamos encarar esta eliminatória como sempre, com muito respeito, rigor e ambição, que são as nossas características", acrescentou o dirigente, considerando que nestas provas não há favoritismo dos encarnados, mas a vontade de passar à fase seguinte.

E mesmo em relação às ambições do Benfica na Liga Europa, competição para o qual foi relegado depois de terminar a fase de grupos da Liga dos Campeões em terceiro lugar, Simão entende que é preciso pensar passo a passo.

"Temos de pensar apenas numa eliminatória de cada vez. Encarar jogo a jogo e fazer o que temos feito, representar da melhor forma o Benfica, respeitar o adversário e tentar passar à fase seguinte. Temos total confiança na equipa e no treinador, a estrutura está a trabalhar muito bem, portanto, estamos a viver um bom momento. Queremos continuar. Ainda falta muito tempo para esta eliminatória, mas no momento certo vamos prepará-la da melhor forma", adiantou.

Em Toulouse, onde o Benfica disputará a segunda mão, em 22 de fevereiro, já depois de receber os franceses em 15 do mesmo mês, Simão Sabrosa confia no forte apoio da comunidade portuguesa emigrante em França.

"Esperamos sentir esse ambiente [de apoio dos portugueses residentes em França]. De facto, sabemos que há uma comunidade portuguesa muito forte. Contamos, sem dúvida, com esse apoio. Estaremos a jogar fora como se estivéssemos a jogar em casa, esse ponto é fundamental. Esperamos contar com o apoio dos portugueses que apoiam o nosso clube", assinalou.