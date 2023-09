Soares de Oliveira: «Saio do Benfica por vontade própria e com sentimento de dever cumprido»

Domingos Soares de Oliveira garantiu que deixa o Benfica com "sentimento de dever cumprido" e "por vontade própria por ser melhor para todas as partes". Após quase 20 anos na SAD dos encarnados, o gestor despediu-se nesta sexta-feira das águias e garantiu que Rui Costa não o tentou demover. "As conversas que tive com Rui Costa, mais do que o presidente do Benfica, que o é, trata-se de alguém com quem trabalhei muitos anos. Este processo relativamente a um novo modelo de governação que está a ser implementado dentro do Benfica, é uma coisa que discutimos de forma transparente e aberta. É absolutamente natural que a minha saída seja realizada agora, sendo também natural que nestes dois anos tenha sido preparada uma nova equipa. Não houve qualquer tentativa de parte a parte de travar um processo natural e que já era conhecido de toda a gente", afirmou à CNN Portugal.Na hora do adeus, Domingos Soares de Oliveira fez um balanço positivo da sua passagem pela Luz. "Saio com sentimento de dever cumprido e com uma sensação de honra por ter podido servir uma casa como o Benfica. Tive o privilégio de ter trabalhado com pessoas tão importantes e competentes como as que encontrei no Benfica ao longo destes anos", referiu, acrescentando: "Agora vem uma nova equipa, que terá sucesso e o meu sentimento é, de alguma forma, de alívio pois o trabalho vai ter uma boa continuidade." "Acho que se olharmos para aquilo que o Benfica era há 20 anos e para o que é hoje, não só eu mas todas as pessoas que já trabalharam no Benfica, tanto os que já saíram como aqueles que estão agora a chegar, notam diferença. Os próprios benfiquistas sabem onde estávamos há 20 anos e onde estamos hoje. Para todos tem de haver um sentimento de orgulho", sublinhou o gestor, de 63 anos.Ainda em jeito de balanço, o agora ex-Co-CEO da SAD mostrou-se satisfeito com os resultados obtidos. "Saio com muito boas memórias. Fizemos um trabalho fantástico, divertimo-nos imenso, conheci pessoas extraordinárias e tenho hoje bons amigos no Benfica. Houve coisas que não correram tão bem, mas em 20 anos é natural que talvez pudesse ter feito algumas coisas de outra maneira. Saio com um sentimento de alegria e dever cumprido", reiterou Soares de Oliveira, o qual deixou um esclarecimento: "Saio por vontade própria por ser melhor para todas as partes. O novo modelo de gestão é importante para o Benfica e deve ser implementado." Questionado acerca do futuro, limitou-se a sorrir. "Eu próprio ainda me sinto com vontade de abraçar outros desafios e é isso que vou fazer. O futuro será em terras mais quentes. Al Ittihad? Sim, pode ser", afirmou, bem humorado.