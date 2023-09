Sócios do Benfica aprovam contas do clube com mais de 80% dos votos a favor

Os sócios do Benfica aprovaram esta sexta-feira, em Assembleia-Geral, o relatório de gestão e as contas do exercício de 2022/23 das águias, com 82,27% dos votos a favor.Por outro lado, 10,08% reprovaram as contas, tendo havido uma abstenção de 7,65% num universo de 474 votantes.O clube, refira-se, acabou o exercício com um resultado líquido positivo de 2,3 milhões de euros, sendo que há um ano tinha apresentado um prejuízo de 23,6 M€.