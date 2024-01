Speaker da Luz origina multa de mais de 5 mil euros no jogo com o Famalicão

A receção do Benfica ao Famalicão valeu ao clube da Luz uma multa de mais de 14 mil euros. A parte maior deste valor é responsabilidade da pirotecnia utilizada pelos adeptos afetos aos encarnados, mas, desta vez, o speaker do Estádio da Luz levou a que as águias fossem punidas em 5100 euros.De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, o speaker do recinto, depois do 2-0, apontado por Rafa, "com o jogo já a decorrer teve a seguinte intervenção de incentivo aos adeptos visitados gritando: 'Olé, Benfica, olé'". Com o jogo em andamento, o speaker está interdito de incentivar a equipa da casa, o que motivou o castigo avultado ao Benfica.De qualquer forma, foi devido à pirotecnia que as águias chegam a um total de 14 mil euros. Vários petardos e tochas foram lançados na receção ao conjunto minhoto, o que valeu um castigo de 8925 euros. O facto desta ser uma situação recorrente, faz com que a pena seja ainda mais agravada.