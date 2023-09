Sub-21 divulgam convocatória com Paulo Bernardo como jogador do Celtic

Paulo Bernardo foi apresentado como jogador do Celtic no documento da convocatória da Seleção Nacional sub-21 para os jogos de qualificação para o Campeonato da Europa, com Andorra e Bielorrúsia.O negócio ainda não foi oficializado, mas, tal como noticiámos, o médio do Benfica será jogador dos escoceses por empréstimo de uma época. Sem espaço com Roger Schmidt, Paulo Bernardo estava a treinar com a equipa B. Ainda esteve no estágio em Inglaterra com a equipa principal, mas foi cortado antes do Torneio Algarve.