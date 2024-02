Sub-23 do Benfica dão apoio a João Neves com mensagem no jogo da Liga Revelação

Os sub-23 do Benfica fizeram uma dedicatória a João Neves, numa altura em que o internacional português está de luto pela morte da mãe.No jogo frente ao Estrela da Amadora, para a Liga Revelação, o avançado José Melro mostrou uma ligadura com a inscrição do número 87, que é utilizado por João Neves na equipa principal.O momento deu-se logo aos 2', nos festejos do golo de Gonçalo Moreira. O autor do remate certeiro colocou-se ao lado de Melro, que, por sua vez, fez a devida homenagem.