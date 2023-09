Sucesso desportivo também dá despesas: os prémios pagos pela SAD do Benfica

A SAD do Benfica saiu de 2022/23 com as contas positivas e, em boa parte, deve-o à performance desportiva, mas o êxito também traz despesas.Numa época em que os encarnados conquistaram o campeonato nacional e chegaram aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, a SAD distribuiu remunerações variáveis no valor de 16,6 milhões de euros ao pessoal, um valor maior do que os 13,2 M€ distribuídos em 2021/22.Já as remunerações fixas foram de 77,5 M€. Tal como já noticiámos, a massa salarial baixou, sendo que em 2021/22 as remunerações fixas eram de 79,1 M€.Noutro âmbito, o Benfica pagou quase 6 M€ em indemnizações em 2022/23, menos 2 M€ do que em 2021/22.