«Temos de dar tudo esta época»: Kökçü deixa aviso à concorrência

Pouco antes do primeiro treino do Benfica no relvado em solo inglês, Orkun Kökçü falou com os jornalistas sobre vários assuntos, tendo deixado a garantia de que está "feliz" nas águias e também por ter a possibilidade de atuar ao lado de Dí Maria."Não o conheci ainda, mas é um jogador fantástico. Jogou em clubes grandes e tem uma carreira fantástica", começou por referir o médio, de 22 anos."O Benfica é um clube muito grande. Os jogadores, a equipa técnica e todos são muito bons. Sinto o clube como uma família. Estou feliz por estar aqui", acrescentou."Porque senti que é um clube muito caloroso. Falei com o clube em janeiro e senti que era um clube muito caloroso, muito grande e com muitos adeptos. O sentimento que tive... Pensei que era o passo certo para a minha carreira.""já joguei com ele no Feyenoord e correu bem. Os primeiros dias de treino com ele foram muito bons, senti-me muito bem.""Cheguei cedo para conhecer a cidade e ver a minha casa. Mas quando estava nas ruas vi muitos adeptos e senti-me muito bem-vindo no clube.""Vi as celebrações lá. É muito importante para os adeptos do Benfica. É parecido com o que temos no Feyenoord.""O meu foco agora é trabalhar duro e conhecermo-nos uns aos outros no campo. Temos de dar tudo esta época""Dá pressão, mas estou habituado. Na Liga holandesa também tinha pressão por ser jovem e ser o capitão da equipa, mas eu gosto disso.""Sei que são boas equipas em Portugal, mas temos de nos focar em nós e trabalhar duro", concluiu.